İzmir\'de Orman Yangınından Etkilenen Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler Düzenlendi

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı ve Karşıyaka'da geçen ay çıkan orman yangınından etkilenen çocuklar için açık alan etkinlikleri düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Bayraklı ve Karşıyaka'da geçen ay yaşanan yangının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi'nde açık alan etkinliği düzenledi. 100. Yıl Meydanı'nda yapılan etkinlikte tüm çocuklar sahne performansları, çocuk atölyeleri, açık alan etkinlikleri, şişme oyuncaklar ve spor parkurlarında gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Su tasarrufu temalı bilgi yarışması

Palyaço şovu ile başlayan sahne etkinlikleri, İZSU Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı su tasarrufu temalı ödüllü bilgi yarışması ve mini disko ile devam etti. Gün boyunca mini konserler, tiyatro gösterileri ile sahnede zaman geçiren çocuklar, sihirbaz gösterilerini de ilgiyle izledi. Etkinlik alanında dolaşan tahta bacaklar ve jonglörler, çocuklar için eğlenceli görsel şovlar sergiledi.

Atölyeler düzenlendi

Sivil toplum kuruluşlarının da desteklediği etkinlikte, bilim atölyesi ve kukla yapım atölyesinin yanı sıra Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın (EÇEV) mobil aracı "Diş Fırçalamanın Algoritması" ve "Kendi Algoritmanı Yarat" atölyelerini gerçekleştirdi. İzmir Rotaract Kulübü de "Doğadan İlham: Yaprakla Tasarım" ve "Doğadan Sayfalar" atölyelerinde çocuklara ilham verici etkinlikler düzenledi. Büyük planetaryum çadırı ile çocuklar bilim ve eğlenceyi bir arada yaşadı.

Spor parkuru

Bilgilendirici ve öğretici etkinlikler dışında spor parkuru ve 10 şişme oyun alanı ile eğlenceli ve hareketli saatler geçiren çocuklara Aşevi Şube Müdürlüğü'nün gezici arabası ile çorba ikramı yapıldı. Ayrıca Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nün Gezici Kütüphane aracı etkinlik boyunca çocuklara ücretsiz kitap dağıttı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gezici HİM aracı da etkinliğe katılan ailelerin talep ve görüşlerini alarak etkinlik sonunda çocuklara balon verdi.