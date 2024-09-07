Oto galeride silahlı tehdit: 2 tutuklama - Son Dakika
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Oto galeride silahlı tehdit: 2 tutuklama

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki oto galeride bir kişiyi silahla tehdit edip boş senetlere imza attırdıkları ve darbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

07.09.2024 16:46
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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki oto galeride bir kişiyi silahla tehdit edip boş senetlere imza attırdıkları ve darbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Teknik, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirlikleri ile İstihbarat Şubesi ekipleri, 9 Ağustos'ta Gaziemir'deki yağma olayına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, 5 Eylül'de belirlenen adreslere düzenlediği baskında şüpheli E.U, F.K, E.S. ve B.G'yi yakaladı.

Zanlıların yağma olayını oto galeride planladıkları, şüphelilerden ikisinin B.Y'yi Konak ilçesindeki bir pastaneden zorla araca bindirip darbettikleri belirlendi.

Daha sonra kendilerine ait oto galeriye getirdikleri B.Y'yi silahla tehdit edip boş senetlere imza attırdıkları, iş yeri içinde de darbettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aralamalarda mağdurdan zorla alınan cep telefonu, 4 ruhsatsız tabanca ile farklı çaplarda olmak 725 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.U. ve F.K tutuklandı, B.G ve E.S adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Gaziemir, 3-sayfa, Güncel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oto galeride silahlı tehdit: 2 tutuklama - Son Dakika

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