İzmir\'de Otobüste Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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İzmir'de, otobüste 7 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ile 27 bin 400 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şehirlerarası otobüs terminalindeki bir otobüse operasyon yapıp 2 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin valizlerindeki aramada 7 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ile 27 bin 400 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.