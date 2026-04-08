İzmir\'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kiraz ilçesinden Ödemiş yönüne seyreden Hüsnü T. (24) idaresindeki 35 COG 585 plakalı motosiklet, Ocaklı Mahallesi Şehit Ali Dereli mevkisindeki kavşakta, Durmuş B'nin (19) kullandığı 20 NP 072 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Hüsnü T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Durmuş B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
