İzmir'de Panelvan Motosiklete Çarptı: 1 Ağır Yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde panelvanın park halindeki motosiklete çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
D.E.K. (26) idaresindeki 34 RB 2930 plakalı panelvan, Bahçelerarası Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 34 FDA 964 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan sürücü D.U. (22) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Panelvan sürücüsü D.E.K. gözaltına alındı.
