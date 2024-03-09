İzmir\'de parkta bıçaklı saldırı: Genç kız öldü, annesi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca LÖSANTE'ye Tam Ruhsat Vermiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te esnaf ve vatandaşı ziyareti sırasında LÖSANTE'ye neden tam ruhsat verilmediği sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, lösemi hastaları için özel bir hastane açmaya hazır olduklarını ancak diğer branşları istismar etmek istemediklerini belirtti.