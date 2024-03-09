İzmir\'de parkta bıçaklı saldırı: Genç kız öldü, annesi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde parkta oturdukları sırada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız öldü, annesi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Y.Y. (32), Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir parkta oturan İlayda Alkan (20) ve annesi O.T'ye (40) bıçakla saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan anne ve kızı, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İlayda Alkan, kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli Y.Y. ise polislerce kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan Y.Y, emniyetteki ifadesinde, alkollü olduğunu, tartışmanın nedenini ve olayı hatırlamadığını söylediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Cenaze toprağa verildi
İlayda Alkan'ın yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazesi, Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'na getirildi.
Cenaze, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
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