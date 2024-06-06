İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

06.06.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 4 Haziran'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önceki yıllarda terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiğine yönelik bilgi, fotoğraf bulunan, örgüt mensuplarıyla görüştüğü ve terör örgütünün propagandasını yaptığı suçlamalarıyla 8'i Türk vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 9'u yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, İzmir, Kck, PKK, Güvenlik, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:30:55. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement