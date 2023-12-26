İzmir\'de PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 4 şüpheli ile terör örgütünün önemli saydığı kişiler için anma etkinliği düzenlediği kaydedilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.