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İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir\'de PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
26.12.2023 - 09:23,
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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 4 şüpheli ile terör örgütünün önemli saydığı kişiler için anma etkinliği düzenlediği kaydedilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

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