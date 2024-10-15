İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG üyesi olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüpheliyi tespit etti.
Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de PKK'ya Operasyon: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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