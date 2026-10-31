İzmir'de polis rolü yapan şüpheli gözaltına alındı, 8 polis ibareli kimlik bulundu - Son Dakika
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İzmir'de polis rolü yapan şüpheli gözaltına alındı, 8 polis ibareli kimlik bulundu

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İzmir'de sosyal medyada kendini polis gibi gösterip silah teşhir eden şüpheli gözaltına alındı. İş yeri ve ikametindeki aramalarda 62 kurusıkı tabanca fişeği, 1 telsiz ve polis ibareli 8 kimlik ele geçirildi; şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'de sosyal medya hesabında kendisini polis gibi göstererek silah teşhir eden şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ile Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, sosyal medya hesabında "Polis Haber" ve "Basın Polis" gibi ibareler kullanan ve silah teşhir eden A.U.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda, tabanca, boş şarjör, 62 kurusıkı tabanca fişeği, 1 telsiz ve üzerinde polis ibaresi bulunan 8 kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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