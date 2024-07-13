İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak ölenlerle ilgili bilirkişi atandı - Son Dakika
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İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak ölenlerle ilgili bilirkişi atandı

İzmir'de dün sağanak sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından atanan bilirkişi çalışmalarına başladı. Olay yerinde incelemeler sürerken, elektrik kaçağının kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor. Araç giriş çıkışına izin verilmeyen bölgede görgü tanıkları da olayı anlattı.

13.07.2024 13:15
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İzmir'de dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı.

Kentte dün sağanak sırasında İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi de çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet savcısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile elektrik firması yetkilileri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Elektrik kaçağının olduğu yerdeki yağmur suyu tahliye hattını sağlayan 3 mazgal kapağı ekipler tarafından açıldı. Yetkililer, bölgeye elektrik vererek kaçağın kaynağını tespit etmeye çalışacak.

Ayrıca olayın olduğu bölgeye araç giriş çıkışına izin verilmiyor.

Görgü tanığı olayı anlattı

Görgü tanıklarından Sevda Çelik, 5 yıldır olayın olduğu sokakta çalıştığını söyledi. Çelik, olayı anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam üzeri direkten patlama sesi geldi. 3-4 dakika sonra elektrik suya karıştı sanırım. Bir adamın sesini duyduk. Olay yerine gittiğimde yerde 2 kişi yatıyordu. 10-15 dakika civarı suda yattılar. Sonra halatla çekmeye çalıştılar. Adamı kendine getirmeye çalıştılar. Adam kendine geldikten sonra hastaneye götürdüler. Sonra kadına masaj yaptılar."

Olay

Konak ilçesinde dün sağanak sırasında İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılarak yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmeye çalışırken akıma kapılarak arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Ceren Deniz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak ölenlerle ilgili bilirkişi atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak ölenlerle ilgili bilirkişi atandı - Son Dakika
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