İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 29 şüpheli yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 29'u yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüpheliler arasında Gdz Elektrik ve İZSU çalışanları da bulunuyor. Soruşturma devam ediyor.

15.07.2024 19:51
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 29'u yakalandı.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 4'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında ilave gözaltı kararlarıyla birlikte toplam 35 şüpheliden 29'unu yakaladı.

Bu şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Kaynak: AA

Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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