İZMİR'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağmur başladı. Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Sağanak Yağmur Etkili - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?