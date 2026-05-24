İzmir'de Şampiyon Boğa 480 Bin TL'ye Satıldı
İzmir'de Şampiyon Boğa 480 Bin TL'ye Satıldı

24.05.2026 09:45
Gaziemir'deki kurban pazarında 'Haso Ağa' adlı boğa 480 bin TL'ye alıcı buldu. Satışlar iyi ilerliyor.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarına Adana'dan getirilen 1 ton 250 kilo ağırlığındaki 'Haso Ağa' isimli boğa, 480 bin liraya satıldı. Kurban pazarının en büyüğü olan boğanın sahibi Mehmet Cihan Dağgüllü (47), "O da her sene müşterimiz diye bu fiyata verdik. Normalde 500 bin TL'nin üstünü görmesi lazımdı. Pazardaki satışlar iyi, çok şükür. Ben 4 çadır getirdim. Şu an 12 boğam kaldı" dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile İzmir'de kurulan hayvan pazarlarına, özellikle doğu illerinden kurbanlıklar getirildi. Dişi sığırlar 90 bin liradan başlayarak 160 bin liraya kadar, boğalar ise ortalama 200 ila 480 bin lira arasında alıcı buluyor. Küçükbaş ise 18 bin ila 45 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Satıcılar, birçok kurbanlığın satıldığını belirterek alıcıları ellerini çabuk tutmaları için uyardı.

'12 BOĞAM KALDI'

Gaziemir ilçesinde kurulan hayvan pazarına getirilen 1 ton 250 kilo ağırlığındaki boğa en büyük kurbanlık oldu. Adana'dan getirilen 'Haso Ağa' adlı boğanın sahibi Mehmet Cihan Dağgüllü, "Adana'dan geldim. Kars hayvanı, Adana'da besledik. 9 aydır bizdeydi. İsmi 'Haso Ağa'. Mardinli hemşerime sattım. Kurbanı hayırlı olsun. 1 ton 250 kilo. 480 bin TL'ye sattık. O da her sene müşterimiz diye bu fiyata verdik. Normalde 500 bin TL'nin üstünü görmesi lazımdı. Pazardaki satışlar iyi, çok şükür. Ben 4 çadır getirdim. Şu an 12 boğam kaldı" ifadelerini kullandı.

Boğayı satın alan evli ve 4 çocuk babası Yılmaz Ece (47), "Kurbanlığa 7 kişi girdik. Hayvanın güzelliğine dikkat ettim. Şampiyon boğayı aldım. Pazarın şampiyonu budur" dedi.

Kaynak: DHA

