İzmir'de Şemikler üst geçidinde çalışmalar hızlandı, proje 2027'de tamamlanacak - Son Dakika
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İzmir'de Şemikler üst geçidinde çalışmalar hızlandı, proje 2027'de tamamlanacak

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İzmir\'de Şemikler üst geçidinde çalışmalar hızlandı, proje 2027\'de tamamlanacak
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Şemikler Taşıt Üst Geçidi Projesi'nde yüksek sıvılaşma sonrası zemin güçlendirme ve revizyonlar tamamlandı, çalışmalar hızlandı. 2027'de bitmesi planlanan projeyle 5 kilometrelik güzergah 1 kilometreye, 30 dakikaya çıkan süre 5 dakikaya inecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mavişehir trafiğini rahatlatacak Şemikler Taşıt Üst Geçidi Projesi'nde, beklenenden yüksek sıvılaşma nedeniyle yapılan zemin güçlendirme ve proje revizyonları tamamlandı. Çalışmalar yeniden hız kazanırken, 2027'de tamamlanması planlanan proje ile Ahmet Kemal Baysak Bulvarı ile Anadolu Caddesi arasında 30 dakikaya kadar çıkabilen seyahat süresi 5 dakikaya inecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, İzmir trafiğindeki düğümleri çözmeye yönelik ulaşım yatırımları arasında yer alan Şemikler Taşıt Üst Geçidi Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, zemin güçlendirme çalışmaları sırasında beklenenden çok daha yüksek sıvılaşma ile karşılaşılması üzerine bilimsel çalışmalar doğrultusunda proje revize edildi. Bölgenin jeolojik yapısına en uygun şekilde tasarlanan karayolu üst geçidinde çalışmalar hız kazandı. Proje tamamlandığında Karşıyaka Yalı Mahallesi ile Şemikler Mahallesi demiryolu hattı üzerinden birbirine bağlanacak, kent içi ulaşım rahatlayacak ve bölgeye önemli bir ulaşım alternatifi kazandırılacak.

BÖLGENİN JEOLOJİK YAPISINA EN UYGUN ZEMİN İYİLEŞTİRME SİSTEMLERİ BELİRLENDİ

Projede yaşanan süreç hakkında bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Şefi Berk Taş, "İzmir'in aktif deprem kuşağında yer alması nedeniyle bölgede zemin sıvılaşması riski bulunuyor. Yapının hem güncel Deprem Yönetmeliği'ne tam uyumlu olması hem de uzun ömürlü ve sürdürülebilir olması bizim için öncelikli. Bu doğrultuda Ege Üniversitesi'nin Geoteknik ve Yapı Anabilim Dalı başkanlıklarıyla ortak bir çalışma yürüttük. Bölgenin jeolojik yapısına en uygun zemin iyileştirme sistemlerini belirleyerek proje revizyonlarını eksiksiz tamamladık. Şu anda sahadaki tüm imalatlarımız hızla devam ediyor" dedi.

5 KİLOMETRELİK GÜZERGAH 1 KİLOMETREYE DÜŞECEK

Yalı Mahallesi ile Şemikler Mahallesi arasında kesintisiz ulaşım sağlamak için TCDD hattı üzerinden 220 metre uzunluğunda, 8 açıklıklı bir taşıt üst geçidi inşa edeceklerini aktaran Taş, "1 kilometrelik yeni yol ile birikte geniş kaldırımlar, otopark ve çevre düzenlemesi de yapılacak. Üst geçidin tamamlanmasıyla Ahmet Kemal Baysak Bulvarı ile Anadolu Caddesi arasındaki 5 kilometrelik mesafe 1 kilometreye inecek. Böylece Mavişehir, Bostanlı ve Karşıyaka çevresindeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalmasını hedefliyoruz. Projeyi 2027 yılı içinde tamamlamayı planlıyoruz. 23 yıllık bir inşaat mühendisi olarak bu projede görev almaktan gurur duyuyorum. Başta Başkanımız Cemil Tugay olmak üzere tüm ekiplerimiz projeyi tamamlamak için gece gündüz çalışıyor" diye konuştu.

MAVİŞEHİR'DEN ANADOLU CADDESİ'NE ULAŞIM 5 DAKİKAYA İNECEK

Yalı Mahallesi ile Şemikler Mahallesi'ni birbirinden ayıran demiryolu hattının üzerinden geçecek taşıt köprüsü, Mavişehir ile Anadolu Caddesi arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak. Alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, spor tesisleri ve konutların yoğun olduğu Mavişehir'den Anadolu Caddesi'ne ulaşım süresi ortalama 15 dakika sürüyor. Bu süre, özellikle işe giriş ve çıkış saatleri ile hafta sonlarında 30 dakikaya kadar çıkabiliyor. Projenin tamamlanmasıyla ulaşım süresinin 5 dakikaya indirilmesi hedefleniyor.

ÇEVREYOLUNUN VE ANADOLU CADDESİ'NİN TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Mavişehir trafiğinin düğümünü yerel ölçekte çözecek olan proje, büyük ölçekte İzmir ulaşımına da önemli katkı sağlayacak. Caher Dudayev Bulvarı'nın Anadolu Caddesi ile bağlantısını sağlayacak taşıt köprüsü sayesinde, çevre yolunun Mavişehir, Bostanlı ve Karşıyaka çıkışları ile Karşıyaka Batı Çıkışı arasındaki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, çevre yolunun yanı sıra Anadolu Caddesi ve Caher Dudayev Bulvarı üzerindeki trafik yükü de hafiflemiş olacak.

Kaynak: ANKA
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