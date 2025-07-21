İzmir\'de Sıcak Hava Etkili

İzmir'de, Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları"nın etkisiyle kendisini hissettiren sıcak hava, sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor.

Özellikle öğle saatlerinde; başta Konak Atatürk Meydanı olmak üzere Kemeraltı, Kordonboyu, Alsancak gibi şehrin insan yoğunluğunun olduğu bölgeler sıcak hava nedeniyle sakinliğe büründü.

Hava sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı kentte vatandaşlar daha çok ağaç gölgelerinde ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Güneşten korunmak isteyen bazı vatandaşların da şapka taktığı ve şemsiye kullandığı gözlendi.

Uzmanlar, artan sıcaklıklar nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.