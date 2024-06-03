İzmir'de Sıcak Hava Nedeniyle Kordon Boş Kaldı - Son Dakika
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İzmir'de Sıcak Hava Nedeniyle Kordon Boş Kaldı

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İzmir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün gölgede 35 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle İzmirliler ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Kentin en yoğun yerlerinden biri olan Alsancak Kordon boyu ile işlek caddeler boş kaldı. Sıcaklıkların düşmesi ise 5 Haziran'da bekleniyor.

03.06.2024 17:24
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İZMİR'de gölgede 35 dereceyi bulan sıcak hava bunalttı. Kentin en yoğun yerlerinden biri olan Kordon boyunun boş kaldığı görüldü.

İzmir'de hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İki gündür sıcak hava nedeniyle kavrulan kentte, bugün sıcaklık gölgede 35 dereceyi buldu. Nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan İzmirliler, ağaç gölgelerinde oturup, serinlemeye çalıştı. Kentin en yoğun yerlerinden biri olan Alsancak Kordon boyu ile işlek caddeler boş kaldı. Hava sıcaklığı, kentin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkarken; 5 Haziran'da itibaren düşüş bekleniyor.

'GÖLGEDEN ÇIKAMIYORUZ'

Furkan Şimşek (20), "Henüz gölgeden çıkmaya hazır değilim. Saatlerdir hava sıcaklığı düşmedi. Düşmesi gerektiği halde sürekli artıyor, gölgeden çıkamıyoruz. Çok daha sert bir yaz bekliyorum. Sıcaklıkların evden çıkmamıza dahi izin vermeyeceğini düşünüyorum" dedi. Şükrü Kumcu (53) ise "Nem de yüksek olduğundan sıcaktan baya bir etkileniyoruz. Evde duramıyorum, balık tutmayı hobi olarak yapıyorum. Sıcaklar öğlen 11.00 gibi başlıyor; o yüzden balık tutmak için biraz daha geç saati tercih ediyorum" diye konuştu.

'DAHA NEMLİ VE SICAK'

Tekirdağ'dan İzmir'e ailesi ile gezmeye gelen Hüseyin Sert (42) de "Sıcağa rağmen geziyoruz. İzmir'in epey yakan bir sıcağı var, öğrenmiş olduk. Burası, Tekirdağ'dan daha nemli ve sıcak. Tekirdağ da sıcak ama burada nemden dolayı sıcaklık daha çok hissediliyor. Şu an Kordon boş duruyor" diye konuştu.

İzmir\'de Sıcak Hava Nedeniyle Kordon Boş Kaldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sıcak Hava Nedeniyle Kordon Boş Kaldı - Son Dakika

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