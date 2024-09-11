İzmir’de Sel Felaketi: Evler ve Araçlar Suda Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir’de Sel Felaketi: Evler ve Araçlar Suda Kaldı

İzmir’de Sel Felaketi: Evler ve Araçlar Suda Kaldı

İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu yol çöktü, bazı araçlar denize sürüklendi. Kentte gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

11.09.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu yol çöktü, bazı araçlar denize sürüklendi.

Kentte gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Yağış nedeniyle Menderes Çukuraltı Mahallesi'nde bazı evler ile Özdere Mahallesi'nde belediyeye ait kapalı otoparkı su bastı, bir istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Bölgede sel sularının sürüklediği molozlar Özdere Oğan Timinci İlkokulu'nun bahçesinde de hasara neden oldu. Okulda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.

Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümü çöktü. Yolda park halindeki otomobillerden biri ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi.

Sürüklenen otomobilin sahibi Şadan Özdirik, AA muhabirine aynı durumun geçmiş yıllarda da yaşandığını söyledi.

Bölgede yağışın beklendiğini ancak bu kadar etkili olacağını tahmin etmediklerini ifade eden Özdirik, "Şaşırdık kaldık. Araçların üstünde örtüleri duruyor ama araçlar suyun içerisinde. Gördüğünüz gibi yol çökmüş. Şu anda belediyenin ekipleri geldi. 'Bizim çıkarma imkanımız yok' dedi, yol çökmüş olduğu için. 'Kepçeyle çekip asılamayız' dediler." diye konuştu.

Mahallede yaklaşık 12 yıldır ikamet eden emekli doktor Cevdet Yılmaz da gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yerel yönetimlerin dere yatağında yapılaşmaya göz yumduğunu savunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dere yatağı binalarla dolu. Ne olacak? Doğa sonunda bunun intikamını bizden alacak. Gece 04.00'te büyük şimşek çakmalarıyla yağmur başladı. Sabah evimden işe gitmek için çıktım. Arabamı park yerinden alırken ıslandım. Tekrar elbisemi değiştim. Sonra çıkmak imkansız. İnsan boyunda su akıyor denize. İşte bu araçları da o su getirdi. Duvarın birini yıktı. Sitede birçok evi su bastı."

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen otomobil ve teknelerin çıkarılması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Gümüldür Mahallesi'nde bir kamp alanında mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerinin bölgede biriken suyu tahliye etmesiyle kurtarıldı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Menderes, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir’de Sel Felaketi: Evler ve Araçlar Suda Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
19:17 Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi İşte bonservis bedeli ve maaşı Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı
18:59 Binali Yıldırım Kartal’da anjiyo operasyonu geçirdi Binali Yıldırım Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 13:54:10. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir’de Sel Felaketi: Evler ve Araçlar Suda Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement