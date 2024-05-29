İzmir\'de silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Hayrullah Baş (43) ile Ö.S. arasında dün akşam Aşık Veysel Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ö.S, tabancayla Baş'ı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hayrullah Baş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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