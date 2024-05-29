İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir\'de silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, aralarında husumet bulunan Hayrullah Baş ile Ö.S. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ö.S. tarafından tabancayla yaralanan Hayrullah Baş, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

29.05.2024 09:07
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Hayrullah Baş (43) ile Ö.S. arasında dün akşam Aşık Veysel Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.S, tabancayla Baş'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hayrullah Baş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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