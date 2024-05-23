İzmir\'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir otomobil içinden, hareket halindeki motosiklette bulunan H.A. (32) ve Hüseyin Akgün'e tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda H.A. ve Akgün ile o sırada yolda yaya olarak ilerleyen 10 yaşındaki M.A.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Akgün ve H.A. özel bir hastaneye, M.A.Ö. de Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Akgün'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olay yerinden plakasız otomobille kaçan ve kimliklerini belirlediği şüpheliler E.K. (30) ve M.D'yi (27) yakalamak için çalışma başlattı.