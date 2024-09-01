İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında husumet bulunan Muhammet Umut Demirbuğa ve kardeşi Ö.D. yaralandı. Saldırgan D.K. ise kaçarak bir markete sığındı. Yaralılardan Muhammet Umut Demirbuğa, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

01.09.2024 14:16
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiyi yaralandı.

Cengizhan Mahallesi 1620/20 sokakta, motosikletli D.K, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Muhammet Umut Demirbuğa ile kardeşi Ö.D'ye silahla ateş etti.

Ateş sonucu Ö.D. bacağından yaralandı, Muhammet Umut Demirbuğa ise kaçarak bir markete sığındı.

Demirbuğa'yı motosikletle takip eden D.K, burada iş yerine tabancayla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Demirbuğa, kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Demirbuğa, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler olay yeri yakınında yaptığı incelemede D.K'nin kullandığı motosikleti terk edilmiş vaziyette buldu.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Muhammed Umut Demirbuğa'nın bir süre önce D.K'yi omzundan bıçakladığı ve bu nedenle aralarında husumet olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA

Bayraklı, 3-sayfa, izmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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