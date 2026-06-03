İzmir'de Silahlı Saldırı: Koruma Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Silahlı Saldırı: Koruma Hayatını Kaybetti

03.06.2026 18:04
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Dilan Polat'ın koruması Can Polat, otelin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

(İZMİR) - İzmir'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, çiftin konakladığı otelin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tatil yaptığı otelin önünde meydana gelen silahlı saldırıda, çiftin koruması Can Polat hayatını kaybetti.

Olay Çeşme'de bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. Engin Polat'ın kuzeni olduğu ve çiftin korumalığını yaptığı belirtilen Can Polat, tesisten ayrılmak üzere aracında hazırlık yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Çeşme ilçesi 13003 Sokak'tan, 03.06.2026 Çarşamba günü (bugün) saat 13.45 sıralarında silah sesi duyulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine süratle intikal etmiştir. Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat isimli şahsın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış; ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Silahlı Saldırı: Koruma Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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