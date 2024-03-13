İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İzmir\'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, Barış Mahallesi'nde 17 yaşındaki Yusuf Demir'e plakası henüz öğrenilemeyen bir araçtan ateş açıldı. Başına isabet eden kurşun sonucu Demir hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakaladı.

13.03.2024 05:57  Güncelleme: 06:00
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İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi 299. Sokak'ta 17 yaşındaki Yusuf Demir'e, plakası henüz öğrenilemeyen araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Başına kurşun isabet eden Demir, yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışma sonucu şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T'yi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Yusuf Demir, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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