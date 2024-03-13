İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi 299. Sokak'ta 17 yaşındaki Yusuf Demir'e, plakası henüz öğrenilemeyen araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Başına kurşun isabet eden Demir, yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışma sonucu şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T'yi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Çorum'un Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde, E.T.S. ile aralarında anlaşmazlık bulunan Y.M. ve C.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.T.S. tabancayla vurularak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.T.S, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bornova ilçesindeki evinde bıçaklı saldırıya uğrayan Harun Kıyak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Putin: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği anlamsız, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız. Tehdit oluşursa nükleer kullanırız.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığını söyledi. Borrell bölgeye yeterli gıda yardımı girememesini “insan yapımı bir felaket” olarak niteledi.
ABD hükümeti, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhuriyetçiler tarafından engellenen 60 milyar dolarlık yardım paketinin yerine geçecek olan bu yardımın Ukrayna'nın ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayacağını belirtti. Yardım paketinde mühimmat, roket ve hava savunma füzeleri bulunacak. ABD Başkanı Joe Biden, aylardır Kongre'yi Ukrayna'ya yardım paketini onaylamaya çağırıyordu. Ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi bu paketi gündemine almadı. Danimarka da Ukrayna'ya 336 milyon dolarlık mühimmat ve ağır silah göndereceğini açıkladı.
Rusya’nın Özgürlüğü Alayı (RÖA), Sibirya Tugayı ve Rus Gönüllüleri Müfrezesi adlı örgütler, Rusya’nın Kursk ve Belgorod bölgelerindeki savaşçılarına ait olduğunu aktardıkları videolar paylaştı. RÖA’nın paylaştığı bir saldırı videosunun gerçek olduğunu doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü ve 234 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan palet fabrikasında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen tutuşan paletler nedeniyle bir işçi yaralandı. Yangının çıkış nedeni ise polis ekipleri tarafından araştırılıyor.
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Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçta ve aydınlatma direğinde maddi hasar meydana geldi. YEDAŞ ve polis ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu.
Çorum'da iki husumetli grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde meydana geldi. E.T.S. ile daha önce aralarında husumet bulunan Y.M. ve C.S. arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce E.T.S. bacağından vuruldu. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Beyoğlu'nda bir gecekonduda gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının sobadan çıktığı belirlendi. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, bitişiğindeki binanın alt katına sıçradı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Mahsur kalan bir aile itfaiye tarafından kurtarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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