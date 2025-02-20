İzmir'de Sivrisineklerle Mücadele İçin 27 Ekip 300 Bin Noktada İlaçlama Yapıyor - Son Dakika
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İzmir'de Sivrisineklerle Mücadele İçin 27 Ekip 300 Bin Noktada İlaçlama Yapıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca sivrisinek ve diğer haşerelere karşı mücadelesini sürdürüyor. 30 ilçede 300 bin noktada yapılan ilaçlama çalışmalarıyla halk sağlığını koruma hedefleniyor.

20.02.2025 10:35  Güncelleme: 11:34
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sivrisineklerle mücadele çalışmaları kapsamında 30 ilçede yaklaşık 300 bin noktada 27 ekiple Güneydoğu Asya kökenli Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus) başta olmak üzere sivrisinek ve haşerelerin üreme alanlarında ilaçlama çalışması yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek başta olmak üzere haşerelere karşı mücadeleye yıl boyu devam ediyor. Küresel iklim krizi ve değişen yağış rejimi nedeniyle artan sivrisinek popülasyonuna karşı mücadele veren ekipler, 30 ilçede yılın 12 ayı yaklaşık 300 bin noktada ilaçlama yapıyor. Çalışmalar, aralarında biyolog, kimyager, gıda mühendisi, ziraat mühendisinin de bulunduğu 380 personel ile yürütülüyor. Farklı böcek ve sinek türlerinin yanı sıra özellikle istilacı bir tür olan ve şehirlerdeki yaşam koşullarına uyum sağlayan Güneydoğu Asya kökenli Asya kaplan sivrisineğine (Aedes albopictus) yönelik ekstra önlemler alınıyor.

"Larvasit çalışması kesintisiz devam ediyor"

Sağlıklı bir yaşam ortamı yaratmak ve halk sağlığını korumak için yıl boyunca büyük bir titizlikle çalışmaların sürdüğünü söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Vektörle Mücadele Birimi Çiğli Ekip Sorumlusu Buse Atik, larvalarla mücadeleyi yılın her ayında yaptıklarının altını önemle çizdi. İzmir'de kış aylarında ortalama sıcaklıkların 15-16 santigrat dereceye çıktığına değinen Atik, "Bu koşullar larvaların gelişimi için oldukça uygun bir ortam yaratıyor. Su olan her yerde, kış aylarında belli sıcaklıklarda larva üremeleri düzenli olarak devam ediyor. O nedenle larva mücadelesini yılın 12 ayı sürdürüyoruz. Her geçen gün ekipman sayımızı artırıyoruz. Hedefimiz halk sağlığını tehdit edecek her türlü vektörün üremesini engellemek. Bu amaçla ekiplerimiz her mevsim özellikle larvaların ürediği sulak alanlarda etkili şekilde çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı bir kent için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Kaplarda su bekletmeyelim"

Özellikle durgun sularda, rögar, foseptik, yağmur ızgaraları gibi alanlarda sık sık ilaçlama çalışması yaptıklarını ifade eden Atik, şunları söyledi:

"Biz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ancak burada yurttaşların önlem alması da şart. Örneğin bahçelerdeki su birikintisi, saksılarda veya kapı önlerinde kovalarda bırakılan sular, larvaların üreyebileceği alanlar. Buralarda ya su bırakılmamalı ya da bu sular sık sık değiştirilmeli. Hatta mezarlıklarda su konulan kaplarda bile sivrisinek üremesi oluyor. Biz bu nedenle bu kaplardaki suları dökerek larvaların üremesinin önüne geçiyoruz ve sivrisinek oluşumunu engelliyoruz. Yurttaşlarımız bizim göremediğimiz alanlarda bireysel önlem alırsa daha başarılı sonuçlar elde edebiliriz."

Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor

İlaçlama çalışmalarında kullanılan ilaçlar çevre ve insan sağlığına zarar vermiyor. Halk sağlığını tehdit etmeyecek, diğer canlılara zarar vermeyecek biyolojik larvasitler kullanılıyor. Fiziksel olarak ulaşılamayacak alanlarda amfibik araçlar ve dronlarla çalışılıyor. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) sayesinde ise ilaçlanan alanlar sisteme işleniyor, güncelleniyor ve takibi sağlanıyor. Böylelikle ekipler çalışmalarını hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sivrisineklerle Mücadele İçin 27 Ekip 300 Bin Noktada İlaçlama Yapıyor - Son Dakika

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