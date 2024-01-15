 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de Sokakta Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Sokakta Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokakta tabanca ile rastgele ateş açan Ş.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheli, polisin sorgusunda tabancayı otluk alana sakladığını itiraf etti ve polis ekipleri tarafından bulundu. Ş.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

İzmir\'de Sokakta Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
15.01.2024 - 07:21,
Abone Ol

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sokakta tabanca ile rastgele ateş açan Ş.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayda kullanılan tabancayı otluk alana saklayan şüpheli, polisin sorgusunda silahın yerini itiraf etti.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  Postacılar 6067 Sokak'ta 20'li yaşlarda bir kişinin tabanca ile rastgele sağa sola ateş açtığı bilgisini aldı. Bunun üzerine polis ekipleri, koordineli bir şekilde adresi ablukaya aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, kaçan Ş.K. isimli şüpheli kısa sürede yakalandı. Üzerinde yapılan aramada suç aleti bulunamazken, polisin sorgusunda tabancayı otluk alana sakladığını itiraf etti. Şüphelinin beyanı üzerine otluk alanda arama yapan polis ekipleri, tabancayı kısa sürede buldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ş.K.'nın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Güvenlik, Yakalama, Adliye, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Sokakta Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


00:35
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
00:24
Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı
00:03
Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in
22:53
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:35
Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

Son Dakika
00:35 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
00:24 Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı
00:03 Barcelona'ya sahayı dar ettiler! Süper Kupa Real Madrid'in
22:53 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:35 Acılı babadan duygulandıran konuşma: Kandil günü 9 şehitle konuştum
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 07:42:13. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Sokakta Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement