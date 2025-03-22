İzmir'de Su Kayıpları Yüzde 27'ye Düştü: Yeni Su Kaynakları ve Tasarruf Çağı

(İZMİR) - Küresel iklim krizinin etkilerini en aza indirmek ve kuraklıkla mücadele etmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2000 yılında yüzde 60 olan kayıp-kaçak seviyesini yıllardır süren içme suyu hattı çalışmaları sayesinde yüzde 27'ye kadar düşürdü. 2024 yılında 151 kilometrelik içme suyu hattı yenilenirken, 507 kilometrelik yeni içme suyu şebekesi döşendi. Kentin geleceğini garanti almak için yeni su kaynaklarının yaratıldığı, mevcut kaynakların korunarak atık suların değerlendirildiği vurgulanırken, suyun tasarruflu kullanılması çağrısı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve kuraklığa bağlı olarak yaşanabilecek muhtemel su sıkıntılarının önüne geçmek ve tüm yerleşim birimlerinde yurttaşların sağlıklı suya eşit olarak ulaşmasını sağlamak için önemli çalışmalar yürütüyor. Kentin geleceğini garanti alacak yeni su kaynakları yaratan, mevcut kaynakları koruyarak atık suları değerlendiren İzmir'in yerel yönetimi, 2024 yılında 150 kilometrenin üzerinde içme suyu şebekesi yenileyerek su kayıplarının ciddi oranda önüne geçti. Çevre yerleşimlerde özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı çözülürken, yeni kuyular açıldı. İçme suyu şebekeleri ve su depoları yenilenerek yurttaşların sağlıklı su içmesi sağlandı. İZSU yetkilileri, kentin uzun yıllar su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli olarak önlemler aldıklarını vurguladı.

"Suyu tasarrufu kullanalım"

Küresel iklim değişikliğinden etkilenecek kentlerin başında gelen İzmir'de bilimsel çalışmalar ve araştırmalar doğrultusunda su tasarrufu ve yeni su kaynakları yaratma çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten İZSU yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yalnız ulusal ölçekte değil, küresel ölçekte de büyük ve öncü çevre projeleri tasarladığını ve uyguladığını söyledi.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kullanılmış sular ve yağış sularının toplanarak uzaklaştırılması, geri kazanımı, içme sularının güvenli ve sağlıklı bir şekilde yurttaşlara ulaştırılması, su kaynakları ile deniz, göl, akarsu kıyılarının evsel ve endüstriyel etkenlerle kirlenmesinin önlenmesi ve İzmir'de sürdürülebilir su yönetimi anlayışının yaygınlaştırılması çalışmalarının bu anlamda önemine vurgu yapan yetkililer şöyle devam etti:

"Küresel ısınmanın getirdiği susuzluk, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike. Tüm dünyada su giderek çok daha kritik bir önem taşıyor ve bu nedenle 'sürdürülebilir, akıllı su yönetimi' ön plana çıkıyor. Yeni yatırımlarımız devam ediyor ancak sınırlı kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmalıyız. Aldığımız önlemler ve oluşturduğumuz ilave su kaynakları ile kentimizde su sıkıntısı yaşamamak için örnek çaba gösteriyoruz. Ancak suyu tasarruflu kullanmak herkes için bir yaşam biçimi olmalı. İzmirli vatandaşlarımızı her zaman suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz"