İzmir\'de Su Ürünleri Denetiminde Drone Dönemi

İzmir'de denizlerde yürütülen su ürünleri denetimlerinde hava ve su altı dronları kullanımı başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Denizel Ekosistem Sürdürülebilirliği için Denetim Mekanizmalarının Dijital Dönüşümü Projesi" kapsamında temin edilen teknolojik ekipmanlar teslim alındı.

Proje kapsamında envantere 4 hava dronu, 1 gece görüş özellikli termal kamera, 1 su altı kamerası ve 1 su altı dronu dahil edildi.

İlk drone destekli denetimde yasa dışı avcılık faaliyeti tespit edildi, sorumlular hakkında idari işlem uygulanarak yasal süreç başlatıldı.