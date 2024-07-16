İzmir'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

İzmir\'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren 'Demirbaşlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere yüksek faiz oranlarıyla para vererek senet düzenledikleri ve 40 kişiden yaklaşık 7 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

16.07.2024 20:41
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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 'Demirbaşlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, iddiaya göre kumar oynatarak borçlandırdıkları vatandaşlara yüksek faiz oranlarıyla para vererek senet düzenledikleri ve 40 kişiden yaklaşık 7 milyon TL para haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçunu işleyebilmek için kumar faaliyetlerini paravan olarak kullandıkları tespit edilen 'Demirbaşlar' olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. Kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere yüksek faiz oranlarıyla para vererek senet düzenledikleri ve borcunu ödeyemeyenlere icra takibi başlattıran çetenin, bu yolla 40 kişiden yaklaşık 7 Milyon TL para haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Adresleri belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için bugün saat 05.30'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 94 adet 7.65 mm. çapında fişek, 34 adet 9 mm. çapında fişek, 14 adet 12.70 kalibre kartuş, 4 şarjör ve mağdurlar adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve döküman ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

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