İzmir'de Suçlamalar ve Beraat Talepleri

'SUÇ UYDURDULAR'

Kimlik tespitiyle duruşma başladı. Mahkeme Başkanı, geçen celse istenilen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmadığını söyledi. Ardından sanıklardan Heval Savaş Kaya'ya söz verildi. Savunmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştiren Kaya, "İnşaatlar yürümesin diye kasten hareket edilmiş. Bunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu dönemde bir kurultay süreci yaşadık. Tunç Soyer ve biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cemil Tugay ise Özgür Özel'i desteklemişti. Özel kazanınca Tugay'ı aday gösterdi. Cemil Tugay, kendisinin Karşıyaka Belediye Başkanı olmasında emeği bulunmasına rağmen Soyer ile arasına politik bir mesafe koydu. Kendisi Tunç Başkanı duygusal ve ruhsal olarak aşamamış, kompleks haline getirmiş. Belli ki aynı kompleksleri bana karşı da yaşamış. Göreve geldikten sonra ilk işi İZBETON'a denetçi göndermek oldu. Suç bulamayınca FETÖ'cü gibi suç uydurmaya başladılar. Meseleleri üzüm yemekmiş. Kim nerede, kiminle ne kadar üzüm yiyor bilmiyorum ama ben tüm yargılamalardan Allah'ın izniyle çıkacağım" dedi.

'SOYER'DEN BERAAT TALEBİ'

Beraat talebinde bulunan Tunç Soyer ise "İddianameler keyfi olarak yazılmıyor. Tertemiz olduğum MASAK raporlarıyla da ortadadır. Tutuklu olduğum soruşturmalarda her ay tutukluluğumun gözden geçirilmesi iki dakika sürüyor. Suçsuzum ve herkes gerçeği biliyor. Masum bir insana çektirilen bir eziyet memleketin içinde bulunduğu ortamı düzeltmez. Bu suçlar bende durmaz. Bir an önce beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Söz alan Şenol Aslanoğlu da tutuklu bulunduğu soruşturmalardan bir an önce dava açılmasını talep etti.

EKİME ERTELENDİ

Duruşmada söz alan sanık avukatları, bilirkişi raporu istenmesinden vazgeçilmesi ve müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı, bilirkişi raporunun beklenmesi ve sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mütalaanın ardından ara karar açıklandı. Bilirkişi raporunun beklenmesine hükmeden heyet, sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar verip, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,