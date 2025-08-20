İzmir'de Süt Ürünleri Denetimi - Son Dakika
İzmir'de Süt Ürünleri Denetimi

İzmir\'de Süt Ürünleri Denetimi
20.08.2025 11:00
Tarım Bakanlığı, İzmir'de yasal süreleri geçmiş süt ürünlerine el koydu ve işletmelere işlem başlattı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, İzmir'deki denetimlerde, bin ton süt ürünü ile 907 ton ultra yüksek sıcaklıkta işlenmiş (UHT) sütün ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alındığını, işletmeler hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Alo 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından İzmir'de faaliyet gösteren işletmelerde ve işletmelere bağlı soğuk hava depolarında 12-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında resmi kontroller gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde; ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tespit edildi.

Bu kapsamda 789 bin 300 adet 1 litrelik UHT süt, 6 ton 850 kilogram pastörize laktik tereyağı, 1 ton 350 kilogram UHT süt, 118 bin 320 litre 1 yağlı UHT süt ve benzeri ürünler, 22 ton 31 kilogram kırıntı süzme peyniri, 12 ton eritme peynir, 387 ton 742 kilogram teleme peyniri, 58 ton 325 kilogram süt tozu, 22 ton 875 kilogram tereyağı, 49 ton 933 kilogram labne olmak üzere; yaklaşık bin ton süt ürünü ile 907 ton UHT süt, ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alındı. Söz konusu işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

10:09
