İzmir'de Taksici Arif Karabacak'ın Cenazesinde Acılar Paylaşıldı

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1) İZMİR'DE TAKSİCİNİN DE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GASPÇI DEHŞETİNDE TAKSİNİN SAHİBİ KONUŞTU

'4 ÇOCUĞU İÇİN ÇALIŞIYORDU'

İzmir'de Bülent Şengün tarafından öldürülen taksi şoförü 3'ü kız 4 çocuk babası Arif Karabacak için bugün öğle vakti Torbalı'da cenaze töreni düzenlendi. Fatih Camii'nde kılınan törenin ardından Arif Karabacak, Elmalık Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Karabacak'ın şoför olarak çalıştığı taksinin sahibi Nuh Atay (27), tüm ailesinin perişan olduğunu belirterek, "Bir abim gitti, canım gitti. 4 çocuğu vardı, onlar için çalışırdı. Herkese yardımcı olurdu. Çok üzgünüz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.