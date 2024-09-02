İzmir'de Taksi Şoförünü Öldüren, Otomobil Gasbeden ve Market Çalışanını Yaralayan Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde taksi şoförünü öldüren, bir sürücünün otomobilini gasbeden ve market çalışanını ağır yaralayan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, dün gece Bülent Ş, Ova Yolu'nda taksici Arif Karabacak'ı silahla öldürdü.
Saldırgan, daha sonra aynı güzergahta durdurduğu otomobili sürücüsünü tehdit ederek gasbetti.
Araç sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.
Saldırgan Bülent Ş, öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi 51 Sokak'taki markette gasp girişiminde bulundu.
Bülent Ş, 16 yaşındaki market çalışanı İlayda Aygar'ı direnmesi üzerine silahla ağır yaraladı. Aygar, Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırganı havaalanı yolu üzerinde gasbettiği araç ve suç aletiyle yakaladı.
Zanlı, işlemleri için Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
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