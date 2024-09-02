İzmir'de Taksi Şoförünü Öldüren, Otomobil Gasbeden ve Market Çalışanını Yaralayan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Taksi Şoförünü Öldüren, Otomobil Gasbeden ve Market Çalışanını Yaralayan Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir taksi şoförünü öldüren, bir sürücünün otomobilini gasbeden ve market çalışanını ağır yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırganın, gasbettiği araç ve suç aletiyle birlikte havaalanı yolu üzerinde yakalandığı belirtildi. Zanlının işlemleri için Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

02.09.2024 03:17
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İzmir'in Torbalı ilçesinde taksi şoförünü öldüren, bir sürücünün otomobilini gasbeden ve market çalışanını ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Bülent Ş, Ova Yolu'nda taksici Arif Karabacak'ı silahla öldürdü.

Saldırgan, daha sonra aynı güzergahta durdurduğu otomobili sürücüsünü tehdit ederek gasbetti.

Araç sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.

Saldırgan Bülent Ş, öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi 51 Sokak'taki markette gasp girişiminde bulundu.

Bülent Ş, 16 yaşındaki market çalışanı İlayda Aygar'ı direnmesi üzerine silahla ağır yaraladı. Aygar, Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganı havaalanı yolu üzerinde gasbettiği araç ve suç aletiyle yakaladı.

Zanlı, işlemleri için Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

3-sayfa, Torbalı, izmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Taksi Şoförünü Öldüren, Otomobil Gasbeden ve Market Çalışanını Yaralayan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Taksi Şoförünü Öldüren, Otomobil Gasbeden ve Market Çalışanını Yaralayan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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