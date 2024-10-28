İzmir\'de Terör Operasyonu: 10 Tutuklama

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İZMİR merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmanın ardından 25 Ekim'de operasyon düzenledi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda, önceki yıllarda terör örgütü içinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, 40 fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 10'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.