İzmir'de TGB Üyelerinin ABD Askerlerine Saldırısı: 15 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de TGB Üyelerinin ABD Askerlerine Saldırısı: 15 Gözaltı

İzmir Valiliği, Konak ilçesinde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin ABD vatandaşı 2 askeri personele saldırdığını ve olaya karışan 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi ve emniyet güçleri hızla müdahale etti. Adli tahkikat başlatıldı.

02.09.2024 19:16
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İzmir Valiliği, Konak ilçesinde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele saldırıda bulunmasına ilişkin 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2'si kadın, 13'ü erkek 15 kişilik grubun ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de TGB Üyelerinin ABD Askerlerine Saldırısı: 15 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de TGB Üyelerinin ABD Askerlerine Saldırısı: 15 Gözaltı - Son Dakika
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