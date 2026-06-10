İzmir\'de TIR\'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İZMİR'de önünde ilerleyen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Burak Beder'in (41) yaşamını yitirdiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta meydana geldi. Burak Beder idaresindeki 34 HCD 828 plakalı otomobil, önünde giden TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından TIR'ın altına giren otomobilden çıkarılan sürücü Burak Beder'in öldüğü belirlendi. Beder'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. TIR şoförü ise gözaltına alındı.

Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde TIR'ın ilerlerken otomobilin, TIR'ın arkasına çarpıp altına girdiği görüldü.