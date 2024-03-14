İzmir\'de tırda kaçak sigara operasyonu: 51 bin 750 paket ele geçirildi

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 51 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente il dışından yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları tırı Akalan Jandarma Yol Kontrol ve Arama Noktasında durdurdu.

Aramada, 51 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.