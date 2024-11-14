İzmir'de TİS Anlaşmasına İstifa Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de TİS Anlaşmasına İstifa Tepkisi

Buca'da DİSK Genel İş 5 Nolu Şube'den 6 temsilci, TİS anlaşmasına tepki olarak istifa etti.

14.11.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde imzalanan TİS anlaşmasına tepki gösteren DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube'sinde görevli 6 iş yeri temsilcisi görevlerinden istifa etti.

Buca Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler 12 Kasım'da grev başlattı.

Grevin ikinci gününde sendika temsilcileri, Buca Belediyesi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yetkilileri bir araya gelip anlaşma sağlanması üzerine Toplu İş Sözleşmesi'ni (TİS) imzalayarak greve son verildi.

Sözleşmenin işçilerin bilgisi dışında imzalandığını öne süren ve tepki gösteren DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube'sinde görevli Buca Belediyesindeki 6 iş yeri temsilcisi sendikadan istifa etme kararı aldı.

İş yeri temsilcilerince düzenlenen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece yarısı işçilerin fikri alınmadan kimseye haber vermeden imzalanan toplu sözleşmeye karşı söyleyecek sözlerimiz var. Deklarasyonla fikirlerimizi açıkça dile getireceğiz ancak bundan önce şunu belirtmek isteriz ki biz 6 temsilci olarak bu kirli anlaşmanın ortağı ya da tarafı olmadık. Olmayacağız. Bu nedenle 6 temsilci olarak DİSK Genel İş 5 Nolu Şube temsilciliği görevimizden an itibariyle istifa ettiğimizi bildirmek isteriz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, izmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de TİS Anlaşmasına İstifa Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:39 İzmir’de haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti İzmir'de haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
21:11 Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:59 Esenyurt’ta markette çalışan kadına yumruklu saldırı Esenyurt'ta markette çalışan kadına yumruklu saldırı
09:48 İYİ Partili Çömez: Reyap Hastanesi’nde bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapılmış İYİ Partili Çömez: Reyap Hastanesi'nde bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapılmış
09:41 Saat verildi, sağanak, kar ve soğuk hava geliyor Saat verildi, sağanak, kar ve soğuk hava geliyor
09:34 100 kişinin davet edildiği düğüne sadece 5 kişi gitti 100 kişinin davet edildiği düğüne sadece 5 kişi gitti
09:33 Zehra Güneş’in oynadığı reklama beğeni yağıyor Zehra Güneş'in oynadığı reklama beğeni yağıyor
09:33 Yediemin Otoparkındaki Araçlar Borçsuz Satışa Çıkıyor Yediemin Otoparkındaki Araçlar Borçsuz Satışa Çıkıyor
09:18 Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
09:15 Zeynep Bastık ’’en seksi Türk kadını’’ seçildi, sosyal medya ikiye bölündü Zeynep Bastık ''en seksi Türk kadını'' seçildi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 01:12:33. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de TİS Anlaşmasına İstifa Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.