İzmir'de TOKİ Dolandırıcılığı: 25 Şüpheli Tutuklandı

28.03.2026 14:50
TOKİ vaadiyle 18 kişiyi dolandıran 34 şüpheliden 25'i tutuklandı, 45 kişiye gözaltı kararı verildi.

İZMİR'de 'TOKİ İlk Evim' vaadiyle vatandaşları sahte sitelere yönlendirip, 18 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında; sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden 'TOKİ İlk Evim' vaadiyle vatandaşların sahte sitelere yönlendirdiği, 'e-Devlet' benzeri sahte sistemler aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirerek farklı adlar altında para talep ettikleri belirlendi.

45 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Şüphelilerin bu yolla 18 kişiyi toplam 1 milyon 44 bin 660 lira dolandırıldıkları tespit edildi. 45 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu
ABD’de yargılanıyor Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında ABD'de yargılanıyor! Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında
’’Türk olmak isterdim’’ diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti ''Türk olmak isterdim'' diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti
Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacakların şaşırdılar Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacakların şaşırdılar
Dr. Ekrem Teymur: KKTC’de teknoloji zonu oluşturulmalı Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı
Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:13
NBA’de tarihi an Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:20
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
