İzmir'de Toplu Ulaşımda Grev Öncesi Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Toplu Ulaşımda Grev Öncesi Uyarı

28.05.2025 16:52  Güncelleme: 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, 28 Mayıs 2025 tarihinden itibaren toplu ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini duyurdu. 20 binin üzerinde işçi grev kararı aldı. Vatandaşların alternatif ulaşım yollarını değerlendirmesi ve sefer bilgilerini kontrol etmesi önerildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ulaşımdaki aksaklıklar konusunda vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısı yapılarak "28 Mayıs 2025 Çarşamba gününü 29 Mayıs'a bağlayan gece yarısından itibaren toplu ulaşım hizmetlerimizde aksamalar yaşanacaktır" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin kişiyi ilgilendiren Toplu İş Görüşmelerinin (TİS) tıkanması sonucunda 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece 20 binin üzerinde İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir işçisi greve çıkacağı duyuruldu.

İzmir'de toplu ulaşımda aksamalara neden olacak grev öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Mayıs Perşembe günü toplu ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dair uyarı yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İZELMAN ve İZENERJİ şirketleri çalışanlarının bağlı bulunduğu DİSK/Genel-İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubeleri tarafından alınan grev kararı doğrultusunda, 28 Mayıs 2025 Çarşamba gününü 29 Mayıs'a bağlayan gece yarısından itibaren toplu ulaşım hizmetlerimizde aksamalar yaşanacaktır.

28 Mayıs 2025 tarihinde hatlarımızdaki son seferler saat 23.50'de yapılacaktır.

Grev süresince ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçlarıyla sınırlı ölçüde hizmet verilmeye devam edilecektir. Sınırlı hizmet verecek hatlara ilişkin güncel bilgilere www.eshot.gov.tr internet adresimizden ve ALO 153 iletişim hattından ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına; öncelikli olarak metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemleriyle bağlantılı otobüs hatlarında seferler düzenlenecektir.

Ayrıca, İZTAŞIT araçlarında grev uygulanmayacak olup bu hatlarda ulaşım hizmeti kesintisiz olarak sürdürülecektir.

Yolcularımızın, mevcut sefer bilgilerini kontrol ederek hareket etmeleri ve mümkünse alternatif ulaşım modlarını değerlendirmeleri önem taşımaktadır. Sefer saatleri ve anlık bilgilere ESHOT'un resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Eshot, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Toplu Ulaşımda Grev Öncesi Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:33:26. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Toplu Ulaşımda Grev Öncesi Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.