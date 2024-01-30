İzmir\'de Torbacılara Operasyon: 5 Tutuklama

Güncel

İZMİR'de, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'torbacı' tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik, önceki gün Buca, Çeşme, Kiraz, Ödemiş ilçelerindeki toplam 4 adres ile Bornova ilçesindeki otobüs terminalinde operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 3 kilo 565 gramı süt sağma makinesine ve 2 kilo 875 gramı da yem çuvallarına gizlenmiş toplam 6 kilo 440 gram esrar ile uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 7 bin 256 uyuşturucu hap ve 1 kilo 37 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.