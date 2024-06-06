İzmir'de torununun bıçakla yaraladığı yaşlı kadın polislerin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de torununun bıçakla yaraladığı yaşlı kadın polislerin müdahalesiyle kurtarıldı

İzmir\'de torununun bıçakla yaraladığı yaşlı kadın polislerin müdahalesiyle kurtarıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir apartmanda yaşanan olayda, torunu tarafından bıçakla yaralanan ve rehin alınan 86 yaşındaki kadın polislerin müdahalesiyle kurtarıldı. Şüpheli, polis tarafından balkonda yakalanırken, kendini hafif şekilde yaraladıktan sonra hastaneye sevk edildi. Şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

06.06.2024 23:27
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde torununun bıçakla yaralayıp rehin aldığı 86 yaşındaki kadın, polislerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bahriye Üçok Bulvarı'ndaki apartmanın giriş katında bulunan dairede Yağız E. (30) tartıştığı anneannesi Aysel U'yu (86) bıçakla boğazından yaralayıp rehin aldı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Giriş kapısı açık olan dairede, şüpheli diğer odaya geçtiği esnada polis yaralı kadını evden çıkardı.

Aysel U, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Özel Harekat Polisi, şüpheli Yağız E'yi evin balkonuna çıktığı sırada elindeki bıçakla yakaladı.

Göğüs bölgesinden hafif şekilde kendini yaralayan şüpheli de hastaneye sevk edildi.

Emniyette kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Karşıyaka, İzmir, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de torununun bıçakla yaraladığı yaşlı kadın polislerin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika

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