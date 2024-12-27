İzmir'de Trafik Kazası: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Trafik Kazası: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Trafik Kazası: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kamyonet ve kamyona çarpması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

27.12.2024 23:52  Güncelleme: 23:55
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde otomobil, kamyonet ve kamyonun karıştığı kazada anne- oğul yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kaymakçı Mahallesi, Kiraz Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kiraz- Ödemiş karayolunda seyir halinde olan Hüseyin Yılman (47) yönetimindeki 35 BE 332 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Ali Çimen (66) yönetimindeki 09 TN 704 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, bu kez de tali yoldan çıkış yapan 35 ANU 319 plakalı kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hüseyin Yılman ile araçtaki annesi Vesile Yılman'ın (69) yaşamını yitirdiği, Fatma Yılman, Cansel Pala, Emre Yılman ve kamyonet sürücüsü Ali Çimen'in yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Yılman, Cansel Pala ve Emre Yılman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hüseyin ve annesi Vesile Yılman'ın cenazesi ise savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Trafik Kazası: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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