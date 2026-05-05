İzmir'de Trafik Kazasında 1 Polis Şehit Oldu, 2 Sivil Hayatını Kaybetti

05.05.2026 23:47
İZMİR'in Bornova ilçesinde 10 aracın karıştığı, 1 polisin şehit olduğu, 2 sivilin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 TIR'ın hızla gelip araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İzmir yönüne seyir halindeyken İsmail Çoban'ın henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybettiği 45 KB 8376 plakalı TIR, önündeki başka TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 TIR karşı şeride geçip, 1'i polis aracı olmak üzere 8 araca çarptı. Savrulan 45 KB 8376 plakalı TIR yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde TIR'ın şoförü Çoban ve kazaya karışan motosikletin sürücüsü Gökhan Vardar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan polis memurları Serkan Hızlı ile Hakan Özdemir ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer 3 kişi de çevre hastanelere kaldırıldı. Polis memuru Hızlı, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen şehit oldu.

Kazaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre kazanın fren arızasından kaynaklı olduğuna dair tespite rastlanmadı.

ŞEHİT POLİS MEMURU İÇİN TÖREN

Şehit polis memuru Serkan Hızlı için bugün İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Bir kardeşinin bulunduğu ve bekar olduğu öğrenilen şehit polis memurunun; 20 Haziran 2013'te Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görevine başladığı, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde şark görevini tamamladıktan sonra 2 Eylül 2019'dan bu yana İzmir'de görev yaptığı belirtildi. Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine uğurlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, bir güvenlik kamerası görüntüsü daha ortaya çıktı. Görüntülerde 2 TIR'ın kontrolden çıkıp hızla gelip araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: İzmir'de Trafik Kazasında 1 Polis Şehit Oldu, 2 Sivil Hayatını Kaybetti
