 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de tren tıra çarptı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de tren tıra çarptı: 2 kişi yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İzmir-Ödemiş hattında çalışan bir yolcu treni, hemzemin geçitte tıra çarptı. Kazada tırdaki 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Trenin seferden çıkması nedeniyle yolcular minibüslerle taşındı.

İzmir\'de tren tıra çarptı: 2 kişi yaralandı
28.12.2023 - 14:15,
Abone Ol

İzmir'in Torbalı ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı tırdaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir- Ödemiş hattında çalışan 32773 sefer sayılı yolcu treni, Arslanlar mevkisindeki hemzemin geçitte, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 GB 8353 plakalı tıra çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırda bulunan yaralılar H.M ile O.T'yi Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza sonrası trenin seferden çıkması nedeniyle yolcular, minibüslerle taşındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Torbalı, Ödemiş, İzmir, Ulaşım, İzmir, Hastane, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de tren tıra çarptı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika


15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılan zammı böyle değerlendirdi: Önemli ama yeterli değil Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılan zammı böyle değerlendirdi: Önemli ama yeterli değil
15:13
Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04
12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58
Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:41
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:39
Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:23
Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın

Son Dakika
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılan zammı böyle değerlendirdi: Önemli ama yeterli değil
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58 Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:39 Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:41 Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:23 Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın
13:57 Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu
13:49 Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 15:51:58. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de tren tıra çarptı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement