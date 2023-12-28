15:20 • •
14:39 • •
İzmir'in Torbalı ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı tırdaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir- Ödemiş hattında çalışan 32773 sefer sayılı yolcu treni, Arslanlar mevkisindeki hemzemin geçitte, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 GB 8353 plakalı tıra çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırda bulunan yaralılar H.M ile O.T'yi Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza sonrası trenin seferden çıkması nedeniyle yolcular, minibüslerle taşındı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de tren tıra çarptı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika