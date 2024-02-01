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İzmir'de uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir\'de uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Beydağ ilçesinde, Palamutçuk Mahallesi Cevizdibi mevkisinde seyir halinde olan tomruk yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonun sürücüsü İsmail G. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen İsmail G. hayatını kaybetti.

01.02.2024 18:29
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İzmir'in Beydağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Palamutçuk Mahallesi Cevizdibi mevkisinde İsmail G. yönetimindeki 45 AGV 300 plakalı tomruk yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.

Uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İsmail G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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