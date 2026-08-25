İzmir\'de Ukraynalılar Bağımsızlık Günü\'nü Kutladı

İzmir'de yaşayan Ukraynalılar, ülkelerinin Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Oksana Özek ve çok sayıda dernek üyesi, Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutlamak için Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Ukraynalı kadınlar, yöresel kıyafetleriyle geldikleri alanda bayraklarını açtı.

Dernek başkanı Özek, burada yaptığı konuşmada, bağımsızlığın kendiler için sadece ders kitaplarında yer alan bir tarih ya da hukuki bir statüden ibaret olmadığını söyledi.

Özek, "Buradan dünyaya sesleniyoruz. Siren seslerine, şehirlerimizin her gün bombalanmasına, yıkılan evlere ve kararan hayatlara alışamazsınız. Ukrayna'da çalan her siren, eylemlerle korunmadığı sürece barışın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatan bir uyarıdır. Dünya Ukrayna'dan yorulmamalıdır. Çünkü biz yaşama hakkımız için mücadele etmekten yorulmuyoruz." ifadelerini kullandı.