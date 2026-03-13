İzmir'in Konak ilçesinde kargo paketinde 9 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo paketinde uyuşturucu olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen pakette 9 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ş. ve M.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?