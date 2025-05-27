İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri ile Motosikletli Polis Timleri amirlikleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen bir eve baskın düzenledi.
Aramalarda, 900 gram sentetik uyuşturucu, 48 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler, E.D. ve İ.D'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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