İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

İzmir'in Bayraklı ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtımı yapılacağı belirlenen 196 bin 560 uyuşturucu hap ile 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu, uyuşturucuların sokak satıcılarına dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese baskın yapıldı, 196 bin 560 uyuşturucu hap ile 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.F, O.S. ve Ö.D. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.