İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 392 Hap Ele Geçirildi

Güncel

İZMİR'de tartıştığı eşi tarafından ihbar edilen M.E.'nin evinde, 392 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, 6 suç kaydı bulunan M.E. gözaltına alındı.

Olay, dün Bayraklı ilçesi İsmail Karaca Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. D.Ö. adlı kadın, eşi M.E. ile yaşadıkları tartışmanın ardından polisi aradı. Olay yerine gelen ekiplerini karşılayan D.Ö., tartışma yaşadığını eşinin evde uyuşturucu madde bulundurduğunu söyledi. D.Ö., eşinin kullandığı uyuşturucu hapları polise teslim etti. Evdeki 392 hapa el konulurken, uyuşturucuların kendisine ait olduğunu kabul eden M.E., gözaltına alındı. 'Hırsızlık, yaralama, uyuşturucu bulundurmak' suçlarından toplam 6 suç kaydı bulunan M.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

3 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Aynı gün ilçede uyuşturucu alışverişi yaptıkları belirlenen F.S. (38) ile birçok suç kaydı bulunan D.K. (20) de 574/3 Sokak'ta suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramalarda 6,7 gram esrar ve 5 bin TL para ele geçirildi. Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bayraklı İlçe Müdürlüğü ekipleri ayrıca aynı gün yaptıkları uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan B.Ç. (23) adlı kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 'Yaralama' suçundan kaydı bulunan B.Ç. gözaltına alındı.